Dạt dào cảm xúc với những ca khúc về gia đình trong “Tổ ấm yêu thương”

Chọn chủ đề gia đình cho hoạt động ý nghĩa hướng đến ngày kỷ niệm, bên cạnh nâng cao nhận thức về vai trò của gia đình và cộng đồng, những người làm Báo Văn hóa còn muốn gửi gắm đến độc giả của mình thông điệp về tình yêu dành cho ngôi nhà chung Báo Văn hóa trong 60 năm trưởng thành và phát triển

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Gia đình là niềm cảm hứng bất tận cho thi ca, nhạc họa. Gia đình luôn hiện hữu qua những giai điệu nồng nàn, lắng đọng mang nhiều cung bậc cảm xúc.

Hình ảnh người mẹ trên sân khấu "Tổ ấm yêu thương".

Với mỗi người Việt Nam, nhất là với những bà mẹ, ít ai không biết tới những câu hát trong bài “Đất nước lời ru” của nhạc sĩ Văn Thành Nho. Trong chương trình, lời ru ấy đã được cất lên bởi giọng ca còn rất trẻ - ca sĩ Bích Hồng.

Ca khúc “Mẹ yêu”, sáng tác Phương Uyên trở thành một trong những bài hát về mẹ được khán giả trẻ vô cùng yêu thích. Giai điệu hiện đại, trữ tình cùng ca từ giản dị, chất chứa nhiều xúc cảm đã tạo nên thành công cho ca khúc “Mẹ yêu” khi nghe nhóm Mây thể hiện. Nhiều người vẫn bồi hồi khi những câu hát “Sinh con ra trong bao nhiều khó nhọc, mẹ ru con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say...”.

Các nghệ sỹ biểu diễn đã mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe qua các ca khúc về mẹ, về gia đình.

“Nhật kí của mẹ” sáng tác Nguyễn Văn Chung được ca sỹ Thu Hằng thể hiện bằng cảm xúc nhẹ nhàng và chân thực. Thu Hằng cho biết: “Được hát, được nghe những bài hát về gia đình trong chương trình này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hôm nay, tôi thể hiện ca khúc “Nhật ký của mẹ”. Đây là bài hát tôi rất yêu thích và mỗi lần nghe hoặc hát tôi đều khóc.

Tối nay, lần đầu tiên, tôi và chị gái cùng đứng trên sân khấu thể hiện ca khúc tôi vừa viết đó là “Đừng quên câu dân ca”. Đây là thông điệp gửi gắm tới những người con, dù đi đâu xa thì quê hương luôn là điểm tựa và mọi chông gai, bộn bề của cuộc sống đều được che chở khi bạn về với gia đình”.

Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là thứ tình cảm thiêng liêng và thuần khiết nhất, chẳng bút mực, ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn. Với không gian nghệ thuật “Tổ ấm yêu thương”, người nghe như được đắm chìm trong cảm giác thân thương, trìu mến qua các ca khúc: Ba kể con nghe do ca sỹ Nguyễn Trần Trung Quân thể hiện, Mẹ tôi do NSƯT Quốc Hưng thể hiện, Mẹ yêu con do ca sỹ Anh Thơ thể hiện.

Những âm hưởng mênh mang, sâu lắng và nồng nàn, những ca từ và giai điệu ngọt ngào, hòa quyện và tràn đầy tình yêu, từ những điều bình dị, gần gũi đến những điều lớn lao.

Ca sĩ Trung Quân chia sẻ, cậu cảm thấy rất may mắn vì sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, nuôi dưỡng tâm hồn của mình từ nhỏ. Ba mẹ lúc nào cũng yêu thương mình nhất, cho mình điều kiện như ngày hôm nay, được đứng trên một sân khấu như thế này. Trung Quân muốn qua ca khúc “Lời ru cho con” và “Ba kể con nghe” nhắn nhủ đến các bạn trẻ hãy yêu gia đình mình nhiều hơn, tổ ấm của mình nhiều hơn.

Với ca khúc Ở hai đầu nỗi nhớ, ca sỹ Anh Thơ cùng vũ đoàn Camelia thể hiện, không ồn ào, không nỉ non. Những ca từ trong sáng, mượt mà đẹp như những áng thơ, bản thân nó đã toát lên vẻ thanh khiết của một mối tình mãnh liệt được chất chứa bên trong cái nôn nao của đợi chờ, cái cồn cào của nỗi nhớ, cái sâu xa của cội nguồn, cái dạt dào tình thương và vượt lên trên tất cả vẫn là niềm tin, niềm hy vọng ở một tình yêu được hội tụ bởi tinh hoa của trời - đất, của con người với con người mà nhạc sĩ đã chắt lọc trong tác phẩm của mình.

Hà Tùng Long